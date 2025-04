İranın Bəndər Abbas şəhərində yenidən partlayış səsləri eşidilib, yanğın yenidən alovlanıb.

Metbuat.az İran KİV-ə istinadən xəbər verir ki, İran Daxili İşlər Nazirliyinin son məlumatına görə, 8 nəfər həlak olub, 750-yə qədər insan yaralanıb.

Bundan başqa, İranda limanda daha çox konteyner partlayışı qeydə alınıb. Yerli mənbələrin məlumatına görə, bir neçə dəqiqə əvvəl alov bir sıra konteynerlərə çatıb və bu, onların partlamasına səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.