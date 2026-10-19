Astara rayonunda əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslər və şəhid ailələri üçün mənzillər tikiləcək.
Metbuat.az oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq prosedur yekunlaşıb.
Belə ki, layihə çərçivəsində rayonda 37 ədəd ikiotaqlı və 37 ədəd birotaqlı mənzil satın alınacaq.
Bağlanmış müqavilənin və ümumi layihənin dəyəri 3 milyon 428 min 932 manatdır.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə (xüsusilə I qrup əlilliyi olan şəxslərə və qazilərə) dövlət tərəfindən pulsuz mənzil və ya fərdi ev verilir.