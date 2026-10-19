Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və dini zəmində nifrət və düşmənçiliyin qızışdırılmasına yönəlmiş çağırışlarla bağlı cinayət işi üzrə Türkiyədə yaşayan 7 nəfər təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib və beynəlxalq axtarışa verilib.

Metbuat.az həmin şəxslərin fotolarını təqdim edir.

1961-ci il təvəllüdlü, "Haksöz" jurnalı və "Haksöz Haber" internet resursunda müəllif kimi fəaliyyət göstərən Rıdvan Kaya

Azərbaycanın axtarışa verdiyi 7 türkiyəli -

1981-ci il təvəllüdlü, "Köklü Değişim" nəşrində yazıçı, "Değişim TV"nin aparıcısı Zəkəriyyə Cəran (Abdullah İmamoğlu adı ilə tanınan);

Azərbaycanın axtarışa verdiyi 7 türkiyəli -

1976-cı il təvəllüdlü, "Analiz Merkezi" internet resursunun təsisçisi və "Fatih Tezcan"la Analiz Merkezi" proqramının müəllifi Fatih Tezcan;

Azərbaycanın axtarışa verdiyi 7 türkiyəli -

1971-ci il təvəllüdlü, "Ahmet Şanlı Hukuk Bürosu"nun rəhbəri Ahmet Şanlı;

Azərbaycanın axtarışa verdiyi 7 türkiyəli -

1971-ci il təvəllüdlü araşdırmaçı Fahrettin Taşkaya Saral;

Azərbaycanın axtarışa verdiyi 7 türkiyəli -

1975-ci il təvəllüdlü, "Abdurrahman Tumer" adlı şəxsi Facebook profil sahibi Abdurrahman Tumer

Azərbaycanın axtarışa verdiyi 7 türkiyəli -

Moderator və idmançı kimi fəaliyyət göstərən Alparslan Tanrıkulu

Azərbaycanın axtarışa verdiyi 7 türkiyəli -

Qeyd edək ki, onların barəsində Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin qərarları ilə qiyabi qaydada həbs qətimkan tədbiri seçilib.