Müdafiə sənayesi məhsulları Azərbaycanda ortaq layihələrin bir hissəsinə çevrilib - Gülər

Türkiyənin müdafiə sənayesi məhsulları Azərbaycanda ortaq layihələrin bir hissəsinə çevrilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər deyib.

“Azərbaycandan İndoneziyaya, Qətərdən Polşaya qədər dünyanın, demək olar, hər nöqtəsində Türkiyənin müdafiə sənayesi məhsulları həm effektiv şəkildə istifadə olunur, həm də müştərək layihələrin bir hissəsinə çevrilir”, - o söyləyib.

Nazir, həmçinin qeyd edib ki, Türkiyə dünya təhlükəsizlik arxitekturasında yerini və geosiyasi mövqeyini gücləndirir.

