Müğənni Bahar Lətifqızı səhhətində problem yaranan həmkarı Firuzə İbadovanı ziyarət edib.
Metbuat.az oxu24.com-a istinadən xəbər verir ki,bu barədə müğənni özünün sosial şəbəkə hesablarıda paylaşım edib.
Müğənni həmkarına tezliklə sağalmasını arzulayıb.
Qeyd edək ki,bundan öncə müğənnilər İzzət Bağırov və Mətanət İsgəndərli də Firuzə İbadovanı ziyarət etmişdi.
Bəs Firuzə İbadovaya nə olub?
Məlumata görə, müğənninin bədənində bir neçə şiş aşkarlanıb. Həmin şişlər əməliyyat yolu ilə götürülüb.
Onun yaxın zamanda yenidən əməliyyat olunacağı gözlənilir.