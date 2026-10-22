Astroloji proqnozlara görə, bəzi bürclər üçün münasibətlərdə problemlərin həlli, maddi vəziyyətin yaxşılaşması və karyerada yeni imkanların yaranması gözlənilir. Bu dövrdə onların həyatında müsbət dəyişikliklər baş verə bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, 5 bürc üçün münasibətlərdə problemlərin həlli, maddi imkanların artması və karyerada irəliləyiş dövrü başlayır. Bu bürcləri təqdim edirik:
Əqrəb
Əqrəblər üçün enerji və özünəinamın artacağı bir dövr başlayır. İş həyatında diqqət çəkə, mühüm uğurlar qazana və yeni məsuliyyətlər götürə bilər. Yarımçıq qalan işləri tamamlamaq və gələcəklə bağlı qərarlar vermək üçün əlverişli imkanlar yarana bilər. Münasibətlərdə və əməkdaşlıqlarda da irəliləyiş gözlənilir.
Buğa
Buğaların diqqəti əsasən şəxsi münasibətlərə yönələcək. Son vaxtlar yaşanan anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq, qarşılıqlı ünsiyyəti yaxşılaşdırmaq və keçmişdə qalan problemləri həll etmək asanlaşa bilər. Subay Buğalar yeni münasibətə başlamaq fürsəti əldə edə, münasibəti olanlar isə tərəfdaşları ilə əlaqələrini möhkəmləndirə bilər.
Qoç
Qoçlar üçün maliyyə məsələləri və eşq həyatı ön plana çıxır. Gəlir və xərclərini yenidən nəzərdən keçirən bu bürcün nümayəndələri yeni qazanc imkanları ilə qarşılaşa bilər. Şəxsi münasibətlərdə də canlanma gözlənilir. Keçmişdə yaşanan problemlərin həlli və yeni tanışlıqlar Qoçların əhvalına müsbət təsir göstərə bilər.
Əkizlər
Əkizlər son vaxtlar iş və şəxsi həyatlarında yaşadıqları çətinlikləri geridə qoya bilər. İşdəki gecikmələrin aradan qalxması, qeyri-müəyyən məsələlərin aydınlaşması və ünsiyyətin yaxşılaşması gözlənilir. Subay Əkizlər yeni biri ilə tanış ola, münasibəti olanlar isə partnyorları ilə aralarındakı yaxınlığı gücləndirə bilər. Sosial həyat da bu dövrdə daha aktiv ola bilər.
Qız
Qız bürcləri üçün rahatlıq xüsusilə maliyyə və şəxsi inkişaf sahələrində hiss oluna bilər. Son vaxtlar gəlir və xərclərini diqqətlə planlaşdıran bu bürcün nümayəndələri yeni qazanc imkanları ilə qarşılaşa bilər. İş həyatında yeni ideyalar irəli sürmək və planlarını həyata keçirmək üçün əlverişli şərait yarana bilər. Bundan əlavə, keçmişdən gələn emosional gərginliyin azalması onlara özlərini daha rahat hiss etməyə kömək edə bilər.