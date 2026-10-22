Təbiətin ən qeyri-adi canlılarından biri olan Darvin qurbağası balalarını ağzından çıxarması ilə diqqət çəkir. Bu maraqlı xüsusiyyət onu digər qurbağa növlərindən fərqləndirir.
Metbuat.az xəbər verir ki, əsasən Çilinin cənubunda və Argentinada yaşayan Darvin qurbağası məşhur təbiətşünas Çarlz Darvinin adı ilə bağlıdır. O, bu qurbağanı 1834-cü ildə Çiliyə səfəri zamanı aşkar edib.
Darvin qurbağasının çoxalma prosesi olduqca fərqlidir. Dişi yumurtalarını quruda qoyduqdan sonra erkək onları qoruyur. Yumurtadan çıxan balaları isə udaraq səs kisəsində daşıyır. Balalar burada inkişaf edərək kiçik qurbağalara çevrilir. Tam formalaşdıqdan sonra isə atasının ağzından çıxaraq sərbəst həyata başlayırlar.
Bədən uzunluğu təxminən 2,5 santimetr olan bu qurbağalar yarpağa bənzəyən görünüşləri və sivri burunları ilə seçilirlər. Onlar əsasən meşə ərazilərində, çayların yaxınlığında yaşayır, həşəratlar və digər kiçik onurğasızlarla qidalanırlar.
Darvin qurbağalarının digər maraqlı xüsusiyyəti yüksək tonlu fitə bənzər səslər çıxarmalarıdır. Bu canlıların ömrü təxminən 11 il ola bilər.
Alimlərin diqqətini çəkən bu qeyri-adi çoxalma üsulu təbiətdə valideyn qayğısının maraqlı nümunələrindən biri hesab olunur.