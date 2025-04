​Almaniya Bundesliqası 17 qolla bitdi

Almaniya Bundesliqasında XXXI tur davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün 5 matç keçirilib:

"Bavariya" "Maynts"la qarşılaşıb.

Münhenlilər 3 xalı 3 qolla qazanıblar. Komanda növbəti turda qələbə qazansa, çempionluğu rəsmiləşdirəcək.

"Bayer" isə "Auqsburq"u məğlub edib.

Almaniya Bundesliqası

XXXI tur

26 aprel

17:30. "Bavariya" – "Maynts" - 3:0

17:30. "Hoffenhaym" – "Borussiya" D - 2:3

17:30. "Holştayn" – "Borussiya" M - 4:3

17:30. "Volfsburq" – "Frayburq" - 0:1

20:30. "Ayntraxt" – "Leypsiq" - 4:0

