Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər keçmiş sevgililərini unutmaqda ən çox çətinlik çəkən bürclər sırasındadır.
Metbuat.az xəbər verir ki, onlar keçmiş münasibətlərə emosional bağlılıqları və yaşadıqları xatirələrlə seçilirlər.
Xərçənglər keçmiş münasibətlərdə yaşadıqları xoş anları və kiçik detalları belə uzun müddət xatırlayırlar. Ayrılıqdan sonra da keçmiş sevgililərinə qarşı emosional bağlılıqlarını qoruyub saxlaya bilirlər. Bu səbəbdən yeni münasibətə başlamaq onlar üçün çətin ola bilər.
Əqrəblər sevdikləri insana dərindən bağlanır və münasibət bitdikdən sonra hisslərini asanlıqla unuda bilmirlər. Onlar yaşadıqları emosiyaları uzun müddət yaddaşlarında saxlayırlar. Keçmiş münasibətin xatirələri yeni həyata başlasalar belə, onları müşayiət edə bilər.
Balıqlar romantik xatirələrə bağlı olur və bitmiş münasibətləri xəyallarında yaşatmağa davam edirlər. Ayrılıqdan sonra keçmiş sevgililəri ilə yenidən bir araya gəlmək ehtimalını düşünə bilirlər. Gözəl anları idealizə etmələri onların keçmişi geridə qoymasını çətinləşdirə bilər.