UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin II turunda qarşılaşacaq "Sabah" " və "Slaviya" (Çexiya) komandalarının start heyətləri açıqlanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.
92 C Pokatilov 3 Solvet 4 McCarthy 7 Rakhmonaliev 11 Parris 13 Lepinjica 20 Mickels 21 Simić 27 Puchacz 37 Du Queiroz 80 Zedadka 35 Markovič 3 C Holeš 4 Zima 6 N'Guessan 10 Šturm 16 Moses 17 Provod 20 Ayaosi 23 Sadíl
Qeyd edək ki, "Sabah" - "Slaviya" matçı bu gün, saat 20:45-də Bakı Olimpiya Stadionunda start götürəcək.