Marketlərdə satılan sarı və ağ dərili toyuqlar arasında seçim edərkən bir çox insan sarı rəngli məhsulların daha təbii və sağlam olduğunu düşünür. Lakin mütəxəssislərin açıqlamalarına görə, toyuğun dərisinin rəngi onun keyfiyyəti və qida dəyəri barədə dəqiq fikir söyləməyə əsas vermir.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ABŞ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (USDA) məlumatına əsasən, toyuğun dərisinin sarı və ya ağ olması onun daha sağlam, dadlı, yumşaq və ya yağlı olduğunu göstərmir.
Sarı rəngin səbəbi nədir?
Toyuğun dərisinin sarı rəng almasının əsas səbəblərindən biri qidalanmasıdır. Qarğıdalı, yonca və bəzi digər bitkilərin tərkibində olan karotenoid adlı təbii piqmentlər quşun dərisində və yağ toxumasında toplanaraq sarımtıl rəngin yaranmasına səbəb olur.
Bu səbəbdən sarı dərili toyuğun mütləq kənd şəraitində yetişdirildiyini və ya açıq havada sərbəst gəzdiyini düşünmək yanlışdır. Dərinin rəngi, əsasən, yemin tərkibi ilə əlaqəli ola bilər və quşun hansı şəraitdə bəsləndiyini təkbaşına müəyyənləşdirməyə imkan vermir.
Ağ dərili toyuq keyfiyyətsiz demək deyil
Dərinin rənginə təsir göstərən digər amil toyuğun genetik xüsusiyyətləridir. Bəzi cinslər yemdəki piqmentləri dəridə daha çox toplayır, digərlərində isə bu xüsusiyyət fərqli olur. Nəticədə, oxşar şəraitdə bəslənən toyuqların dərisi müxtəlif rənglərdə olur.
USDA-nın məlumatına görə, çiy toyuğun dərisi maviyə çalan ağ rəngdən sarıya qədər müxtəlif çalarlarda ola bilər. Bu fərqlər özlüyündə məhsulun keyfiyyəti və qida dəyəri haqqında qəti nəticə çıxarmağa əsas vermir. Başqa sözlə, ağ dərili toyuğu sarı dərili toyuqdan daha keyfiyyətsiz hesab etmək düzgün deyil.
Toyuq alarkən nələrə diqqət yetirilməlidir?
İstehsalçılar yemin tərkibini dəyişməklə toyuğun dərisinin rənginə təsir göstərə bilirlər. Buna görə də sarı rəng məhsulun daha təbii, sağlam və ya faydalı olduğunu sübut etmir.
Beləliklə, toyuq alarkən yalnız dərisinin rəngini əsas götürmək düzgün deyil. Məhsulun saxlanma şəraitinə, son istifadə tarixinə, qablaşdırılmasının bütövlüyünə və istehsalçı barədə məlumatlara diqqət yetirmək lazımdır. Toyuğun sağlamlıq baxımından təhlükəsizliyini qiymətləndirərkən rəngindən daha çox bu amillər nəzərə alınmalıdır.