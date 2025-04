Qonşu ölkədə fövqəladə rejim elan edildi

İranda fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib.

Metbuat.az Tasnim-ə istinadən xəbər verir ki, Şəhid Rəcai Limanında partlayışdan sonra havaya təhlükəli çirkli maddələrin yayılması riski yaranıb.

Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyinin səhiyyə nazirinin müavini Hörmüzqan Tibb Elmləri Universitetinin prezidentinə məktubla müraciət edərək, səhiyyə qruplarının formalaşdırılması və əhalinin sağlamlığının qorunması üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə göstəriş verib.

Belə ki, insanları evdə qalmaq, açıq havada olmamaq, fiziki fəaliyyətlə məşğul olmaq və pəncərələri bağlı saxlamaq barədə göstəriş verilib.

İnsanlara maskalardan istifadə etmək tövsiyə edilib.

Qeyd edək ki, bu gün sözü gedən limanda partlayış olub, 700-dən çox insan yaralanıb, 5 nəfər ölüb.

