İranın Bəndər Abbas şəhərində Şəhid Rəcai limanında baş verən partlayış nəticəsində xəsarət alanların sayı 500-ü ötüb.

Metbuat.az İran KİV-nə istinadən xəbər verir ki, yaralananların sayı 516-ya çatıb.

Məlumata görə, partlayış yanacaq çəninin yanması nəticəsində baş verib.

Yerli media partlaş anının görüntülərini yayıb:

