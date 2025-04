Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır?

“Son həftələrdə Ermənistan tərəfindən atəşkəsin pozulması halları intensivləşib. Ancaq məsələ budur ki, bu atəşkəs kortəbii xarakter daşıyır. Yəni əvvəllər olduğu kimi hədəfə atəş açılmır. Bizim hətta şəhidlərimiz, ağır yaralılarımız, dağıntılarımız da olurdu”.

Bu sözləri hərbi ekspert Tərlan Eyvazov Metbuat.az-a danışarkən bildirib. Onun sözlərinə görə, Ermənistanın məqsədi hər vəchlə bütün dünyanın diqqətini bura cəlb etməkdir:

“Yəni Azərbaycan tərəfinin sakit davranışı və orada olan iki yüzdən artıq Avropa institutlarının nümayəndələri, Avropadan gələn ehtiyatda olan hərbçilər, guya mülki diplomat qrupunun orada olması mütləq şəkildə vacib kimi göstərilməyə çalışılır və təəssüf doğuran haldır ki, həmin atəşkəsin pozulma halları nə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi, nə də həmin o qrupun diplomatları tərəfindən təsdiqini tapır. Amma faktlar var, nəzərə alınır və Azərbaycan tərəfinin tam texnoloji imkanları ilə hər şey qeydə alınır, görüntülənir”.

Hərbi ekspert yenidən müharibə ehtimalını da dəyərləndirib. O bildirib ki, iki tərəfin müharibəyə hazırlaşması və müharibə edəcəyi ağlabatan deyil, çünki diplomatlar öz işlərini görürlər:

“Ceyhun Bayramovun bəyanatında bildirildiyi kimi, sülh danışıqlarında açıq qalan iki məsələ var. Artıq 17 müddəanın hamısı razılaşdırılıb. Yeganə Azərbaycanın qətiyyətlə tələb etdiyi məlum konstitusiya dəyişikliyi məsələsidir ki, bunun üçün də müəyyən qədər vaxt lazımdır. Təbii ki, gələn il orada parlament seçkiləri keçiriləcək. Parlament seçkiləri bilavasitə hakimiyyətin dəyişməsidir, çünki Ermənistan parlament respublikasıdır və buna görə də mən düşünürəm ki, hər bir halda Azərbaycan tərəfinə müharibə lazım deyil. Ermənistan tərəfinə isə heç lazım deyil, ancaq Ermənistanda olan revanşist qüvvələr, təbii ki, aranı qarışdırmağa çalışırlar. Onların da əsas dayaqları xaricdə, xüsusən Rusiyada və Fransada yerləşir. Onlar bu prosesdə hər şəkildə maraqlı görünürlər. Ancaq fikrimcə, bu vaxta qədər gedilən yol, əldə olunan atəşkəs mütləq şəkildə davam etdiriləcək. Hər iki hökümətin istəmədiyi bu müharibə baş verməyəcək”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

