Azərbaycanla bütün sərhəd boyu erməni mövqeləri döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni hərbi jurnalist Voskan Sarkisyan açıqlayıb.

O, bu barədə məlumatı təmas xəttindəki mövqelərdən aldığını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi son günlərdə aktivləşən erməni təxribatları ilə bağlı məlumat yayırdı.

