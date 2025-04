İranda Bəndər Abbasdakı limanda baş verən partlayış nəticəsində yaralananların sayı 1139 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran hökuməti məlumat yayıb.

Partlayış nəticəsində 18 nəfər ölüb, 6 nəfər itkin düşüb.

