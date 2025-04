Günün futbol qrafiki

Misli Premyer Liqasının XXXII turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun mərkəzi görüşü "Bank Respublika Arena" baş tutacaq.

Saat 20:00-da başlayacaq "Sabah" və "Qarabağ" kollektivlərinin duelində Azərbaycan çempionunun adına aydınlıq gələ bilər. Belə ki, 76 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edən Ağdam təmsilçisi bu oyunda məğlub olmayacağı təqdirdə qızıl medalları vaxtından əvvəl özü üçün təmin edəcək.

"Bayquşlar" 39 xalla beşinci sırada yer alıblar.

Günün digər matçında autsayder "Səbail" "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək.

"ASCO Arena" keçiriləcək qarşılaşma saat 17:30-da start götürəcək.

53 xalı olan naxçıvanlılar turnir cədvəlində üçüncü sırada qərarlaşıblar. "Dənizçilər" 20 xalla sonuncu - onuncudur.

