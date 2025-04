Titanikdə yazılan həmin məktub bu qiymətə satıldı

Titanikdən sağ çıxan Arçibald Qreysin gəminin batmasından günlər əvvəl yazdığı məktub hərracda təxminən 400 min dollara satılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Peyğəmbərlik” kimi qələmə verilən məktubda Qreysi Titanik haqqında belə yazıb:

"Gözəl bir gəmi, amma mühakimə etməzdən əvvəl səyahətim bitənə qədər gözləyəcəm".

Qeyd edək ki, Titanik 10 aprel 1912-ci ildə Sauthemptondan (İngiltərə) yola düşüb. Gəmi 15 aprel 1912-ci ildə aysberqə çırpıldıqdan sonra Şimali Atlantika sularında batıb. Qəza nəticəsində 1500-dən çox insan həyatını itirib. Bir neçə saat sonra hadisə yerinə gələn "Karpatiya" gəmisi 710 nəfəri xilas edib.

