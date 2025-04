"Neftçi" - "Zirə" matçının hakimləri açıqlandı

Misli Premyer Liqasının XXX turunda baş tutacaq "Neftçi" - "Zirə" oyununun hakimləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, qarşılaşmanı Rəşad Əhmədov idarə edəcək.

Turun bütün görüşləri üç günü əhadə edəcək.

Misli Premyer Liqası

IV dövrə, XXX tur

11 aprel

19:00. “Səbail” – “Qarabağ”

Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Rəhman İmami, Kamran Əliyev

VAR: Fərid Hacıyev

AVAR: Kamran Bayramov

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

“ASCO Arena”

12 aprel

17:00. “Turan Tovuz” – “Sabah”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamranbəy Rəhimov

VAR: Cavid Cəlilov

AVAR: Akif Əmirəli

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov

Tovuz şəhər stadionu

19:15. “Sumqayıt” – “Şamaxı”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Şirmamed Mamedov, Əkbər Əhmədov

VAR: Rauf Cabarov

AVAR: Eyyub İbrahimov

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov

Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

13 aprel

17:00. “Kəpəz” – “Araz-Naxçıvan”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Müslüm Əliyev, Əli Əliyev

VAR: İnqilab Məmmədov

AVAR: Namiq Hüseynov

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov

Tovuz şəhər stadionu

19:15. “Neftçi”– “Zirə”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Zöhrab Abbasov, Teymur Teymurov, Elvin Bayramov

VAR: Nicat İsmayıllı

AVAR: Rahil Ramazanov

Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov

AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva

“Neftçi Arena”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.