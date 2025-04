Verilişi bağlanan Nigar ölkədən gedir - FOTO

Bağlanan "Sözün bitdiyi an" verilişinin aparıcısı Nigar Fərhad ABŞ-a gedir.

Metbuat.az Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə aparıcı sosial media hesabında məlumat yayıb.

Nigar Fərhad ABŞ-a 3 həftəlik səyahət edəcəyini deyib:

"Hər şey qaydasındadır. Dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Gələn həftənin 2-ci günü Amerikaya 3 həftəlik səyahətim var. Bir az sakitləşmək, oradakı dostlarımla görüşmək istəyirəm.

Universitetdəki professorlarımla görüşəcəyəm. Artıq 2 ildir ki, onları görmürəm. Professorlarımla çəkilişlər də edəcəyəm, görəcəksiniz".

Aparıcı daha sonrakı paylaşımında ABŞ-da yaşamaq üçün ev axtardığını deyib, izləyicilərindən bu barədə kömək istəyib.

Qeyd edək ki, Nigar Fərhadın aparıcı olduğu verilişdə "Oğlum olsa, ona atası olmayan qızı ala bilmərəm" açıqlaması cəmiyyətdə ciddi rezonans doğurub. Ötən gün Audiovizual Şura "Kanal S"in yayımının bir günlük dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul edib.

"Kanal S"in müvafiq açıqlamasında bildirilib ki, aparıcı ilə izahedici söhbətlərin aparılması, bu cür halların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün verilişin yayımının müvəqqəti dayandırılması qərara alınıb.

