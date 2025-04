Dollar dəyərdən düşür - Tələbat azaldı

ABŞ Prezidenti Donald Trampın vergi açıqlamaları səbəbiylə birjalarda gərginlik davam edərkən, ABŞ fond bazarında cüzi artım, dollar və neftdə isə eniş müşahidə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, enişin davam etməsinə səbəb ABŞ-nin kompüterlərə tariflərin tətbiq edə biləcəyi barədə bəyanatlarıdır. Məlumata görə, “Dow Jones Industrial Average” təxminən 0,4 faiz, “S&P 500” 0,5 faiz, “Nasdaq” isə 0,3 faiz bahalaşıb. Bu artıma xüsusilə “Apple” səhmlərinin 2,3 faiz dəyər qazanması səbəb olub.

Qeyd edək ki, Tramp administrasiyasının Çindən idxal edilən məhsulların 23 faizini təşkil edən 20 məhsul qrupunu tariflərdən azad etməsi istehsalçıları məmnun edib. Lakin bu da bundan əvvəl böyük itkilər verən ABŞ birjalarının çox bahalaşması üçün kifayət etməyib.

Dollar ticarət siyasətindəki uyğunsuzluq səbəbindən qeyri-sabit kursunu davam etdirib və dollar indeksi 0,2 faiz ucuzlaşıb. İddialara görə, investorlar ABŞ-dən aktivlərinin çıxışını intensivləşdirib. “Wells Fargo” analitikləri ABŞ-nin “artım üstünlüyünü” itirdiyini və dollara qlobal tələbatın azaldığını bildiriblər.

