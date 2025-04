Azərbaycanda tələbə özünü güllələyərək öldürüb.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) tələbəsi Nihad Məmmədli yaşadığı Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsindəki evdə intihar edib.

O, İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya fakültəsinin 1-ci kurs tələbəsi olub.

