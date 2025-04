Avropa müharibə istəyir - Kreml

Vaşinqton və Moskva Ukraynada sülh üçün çox çalışarkən, Avropa müharibə üçün səylərini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya infrastruktur obyektlərinə qarşılıqlı hücumlara dair müvəqqəti razılaşmanın şərtlərini yerinə yetirib, Ukrayna isə bu şərtləri pozmaqda davam edir. Ukrayna müharibəsinin həlli istiqamətində intensiv iş aparıldığını qeyd edən Peskov uğurlar əldə edildiyini ifadə edib. Kremlin sözçüsü Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Yaxın Şərq üzrə elçisi Stiv Vitkoff arasında gərgin görüşü də xatırladıb.

Peskov bildirib ki, Ukraynanın həlli üçün dəqiq kontur hələ yaradılmayıb, lakin tərəflər bu istiqamətdə hərəkət etmək üçün siyasi iradə nümayiş etdiriblər.

