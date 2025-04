Atəşkəs əmrinə Zelenskidən ilk reaksiya

Putinin insanların həyatı ilə oynamaq cəhdinə gəlincə, hazırda Ukraynada hava hücumu həyəcanı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X" hesabında yazıb.

Onun sözlərinə görə, saat 17:15-də səmada Rusiyanın hücum pilotsuz təyyarələri aşkarlanıb:

"Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsi və aviasiyası artıq ölkəni qorumaq üçün işə başlayıb. Səmamızda "Şahedlər" - bu, Putinin Pasxa və insan həyatına real münasibətidir".

O, həmçinin bildirib ki, baş komandan Aleksandr Sırski ona Kursk vilayətində gedən döyüşlər barədə məruzə edib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna Silahlı Qüvvələri “öz mövqelərini qoruyub saxlayır”:

“Hərbçilərimiz Belqorod vilayətində irəliləyib və nəzarət zonamızı genişləndirib”.

Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna ilə Pasxa atəşkəsini elan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.