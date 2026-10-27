Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və İran Prezidenti Məsud Pezeşkian İran ətrafındakı vəziyyəti və birgə layihələrin icrasını müzakirə ediblər.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İnterfaks” məlumat yayıb.
Putin regiondakı vəziyyətin Moskvanı da narahat etdiyini bildirib və müsbət dəyişikliklərə ümid etdiyini vurğulayıb. O, Rusiyanın İranla birgə layihələr üzrə öhdəliklərini yerinə yetirdiyini qeyd edib.
Rusiya liderinin sözlərinə görə, cari ilin ilk səkkiz ayında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 10,4% artıb.