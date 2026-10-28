Kanada Avropa ölkələri ilə müdafiə əməkdaşlığını genişləndirsə də, ABŞ-yə münasibətləri gərginləşdirmək riskindən çəkinir. Ottavanın hərbi texnika alışında Avropa istehsalçılarına üstünlük verməsi Vaşinqtonla münasibətlərdə yeni müzakirələrə səbəb ola bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Politico” nəşri bu barədə məlumat yayıb.
Məlumata görə, Kanada Avropa İttifaqının 150 milyard avroluq SAFE müdafiə proqramına çıxış əldə edib və Böyük Britaniyanın rəhbərlik etdiyi Birgə Ekspedisiya Qüvvələrinə qoşulmaq üçün müraciət edib. Ölkə sualtı qayıqların alınması üzrə Almaniya, uzaqmənzilli radiolokasiya aşkarlama təyyarələri üzrə isə İsveç istehsalçılarını seçib.
Diqqət mərkəzindəki əsas məsələlərdən biri qırıcı təyyarələrin alınmasıdır. Kanada əvvəlcə ABŞ istehsalı olan 88 F-35 təyyarəsi almağı planlaşdırıb. Artıq 16 təyyarə üçün müqavilə bağlanıb, qalan 72 təyyarənin alınması isə hökumət tərəfindən yenidən nəzərdən keçirilir. Alternativ variantlardan biri İsveçin Gripen E qırıcılarıdır.
Bununla belə, Avropa ilə hərbi əlaqələrin gücləndirilməsi Kanadanın ABŞ-dan tam uzaqlaşması demək deyil. Nəşr qeyd edir ki, Vaşinqtonla iqtisadi əlaqələrin miqyası Avropa İttifaqı ilə münasibətlərdən xeyli böyükdür.
ABŞ-nin Kanadadakı səfiri Pit Hukstra da F-35-lərdən imtinanın iki ölkənin birgə hava müdafiəsini təmin edən NORAD sisteminə təsir göstərə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
Beləliklə, Kanada Avropa ilə müdafiə əməkdaşlığını genişləndirməyə çalışsa da, hərbi satınalmalarla bağlı qərarlarında ABŞ-la təhlükəsizlik və iqtisadi əlaqələrini də nəzərə almalı olacaq.