Aprelin 16-sı saat 06:00-a olan məlumatına əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü şimal-qərb küləyi əsir və küləyin maksimal sürəti 33 m/s-yə çatır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, Xəzər dənizində dalğanın hündürlüyü 3 metrdir.

