Bu şəxslərin Məkkəyə girişi qadağan edildi

Səudiyyə Ərəbistanı iş icazəsi, Həcc vizası və ya Məkkə tərəfindən verilmiş yaşayış icazəsi olmayan əcnəbilərin çərşənbə günündən etibarən Məkkəyə girişinə qadağa qoyulacağını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Nazirlik bildirir ki, həcc mövsümündə zəvvarların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirib.

"Çərşənbə günündən etibarən Məkkəyə daxil olmaq üçün iş icazəsi, Məkkədə yaşayış vəsiqəsi və ya etibarlı həcc icazəsi tələb olunacaq", - məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.