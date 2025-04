İran hava məkanını bağlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə ABŞ-yə qarşı mümkün müharibəyə hazırlıq məqsədilə belə qərar verib. Bu barədə "Mehr" xəbər agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, İran Silahlı Qüvvələri də tam döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.