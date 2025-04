Türkiyənin tanınmış aktyoru Ahmet Levendoğlu 80 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, A.Levendolu “Min bir gecə”, “Kiçik qadınlar”, “Qara çörək” kimi teleseriallarda rol alıb.

