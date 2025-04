Bərdədə baş vermiş bıçaqlanma ilə bağlı yeni görüntülər yayılıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, müşahidə kamerası kadrlarında Vətən müharibəsi iştirakçısı, 1992-ci il təvəllüdlü Ceyhun Zeynalovun hadisə baş verən gözəllik salonuna daxil olduğu və orada çalışan Tünzalə Hüseynova ilə mübahisə etdiyi görünür.

Kadrlarda onların əlbəyaxa münaqişəyə girməsi, qadının Ceyhun Zeynalova bıçaqla xəsarət yetirməsi anbaan əks olunub.

