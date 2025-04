İran ordusu yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

Məlumatda deyilir ki, İranın Ali Rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameneinin göstərişi ilə ölkə ordusu yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirib.

Xatırladaq ki, ötən gün İran prezidenti Tehranın Vaşinqton ilə bərabərhüquqlu dialoqa hazır olduğunu bildirmişdi.

