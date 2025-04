Uğur qazanacaq 3 bürc - Bəxt onların üzünə güləcək

Tarot kartları, emosional və ya həyat stressi dövrünün bitdiyi bürcün üç əlamətini açıqlayıblar.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ulduzlar onlara yeni və xoşbəxt həyatın başlanğıcını vəd edir.

Bu həftə hansı bürclər “ağ zolaq” başlayacaq?

Dolça

Sizi uzun müddət irəliləməyə mane olan vəziyyətin dəyişməyə başlayacağını nəhayət hiss edəcəksiniz. Gücünüz həmişə ideyalarınızda və möcüzələrə inamınızda olub və indi ətrafınızdakıların dəstəyi ilə sizə qoşulacaq. İnsanlar təşəbbüslərinizə cavab verməyə başlayacaq, söhbətlər daha səmimi olacaq, atmosfer daha mehribanlaşacaq.

Bütün bu dəyişiklikləri dəyərdən salmamaq, "ağ zolaq"ın başlanğıcında sevinməyə imkan vermək vacibdir. Özünüzə yavaş, lakin əmin bir dönüş dövrü sizi gözləyir. Və ən yaxşı tərəfi odur ki, heç nəyi sübut etmək lazım deyil. Sadəcə öz tempinizlə olun və dünya sizə uyğunlaşmağa başlayacaq, əksinə deyil.

Qız bürcü

Bu həftə nəticədən həzz və sevinc hissi nəhayət həyatınızda görünəcək. O qədər uzun müddətdir ki, qərarlarınıza şübhə etməyə başlayırsınız. Amma indi ətrafınızda baş verənlər göstərəcək ki, sizin hərəkətləriniz, irəliləyişiniz hədər getməyib.

Sizin "ağ zolaq" çox kəskin olmayacaq. Artıq qorxmadığınız və pis hiss etdiyiniz yerdə olmaq məcburiyyətində olmadığınız daxili hisslə başlayacaq. Və hər şey tədricən yaxşılığa doğru dəyişməyə başlayacaq - siz düzgün seçimlər etməyə başlayacaqsınız. Özünüzü birinci yerə qoyun və dünya sizin üçün qapıları açmağa başlayacaq.

Oxatan

Sizin vəziyyətinizdə dəyişiklik hərəkətlə gələcək. Bir yerdə oturmamağınız vacibdir; yaxın gələcəkdə qanadlarınızı açmağa imkan verəcək bir fürsət yaranacaq. Siz başqalarını ruhlandırmağa öyrəşmisiniz və indi dünyanın sizi ruhlandırmaq istədiyi an gəldi.

Düzgün yolda olduğunuza dair bir neçə kiçik, lakin simvolik təsdiqlər alacaqsınız. Başınıza gələni cəsarətlə qəbul edin, çünki bəzən hər şeyi təhlil etmək lazım deyil. Bəzən bunun "o" olduğuna inanmaq kifayətdir.

