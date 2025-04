Xızı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Xəzər Aslanovun qardaşı Maqsud Aslanov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan” qəzeti məlumat yayıb.

Allah rəhmət eləsin.

