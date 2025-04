“Təhminə”yə ağır itki - FOTO

Türkiyəli aktrisa, “Təhminə” filmində baş rolu canlandıran Meral Konrata ağır itki üz verib. Belə ki, aktrisanın anası dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Medianews.az-a açıqlamasında aktrisa özü bildirib:

“Anam müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Deyim ki, konkret hansısa xəstəliyi var idi, bu yalan olar. Yaşlı qadın idi. Yaşı çox idi. 98 yaşına qədər yaşadı. Ananın yaşı olmur ki.. İtkisi çox ağırdır. Üzrlü sayın, danışa bilmirəm. Çox pis vəziyyətdəyəm (ağlayır)” deyə aktrisa çətinliklə də olsa bildirib.

Qeyd edək ki, aktrisanın anası Konya Karamanda yaşayırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.