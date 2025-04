Davudoğlu saçlarını boyayıb? - FOTO

Türkiyənin sabiq baş naziri Əhməd Davudoğlunun fotosu gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sabiq baş nazirin sosial mediada paylaşdığı foto birmənalı qarşılanmayıb.

Belə ki, bəzi istifadəçilər Davudoğlunu ABŞ-nin prezidenti Donald Trampa bənzədiblər.

Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Özgür Özel ilə çəkdirdiyi fotonu paylaşan Davudoğlu isə saçlarını sarıya boyatdığı iddialarına zarafatla cavab verib:

“Dəyişmədim, dostlar. Eyni Əhməd Davudoğluyam. İşıq oyunlarına aldanmayın, amma bəyəndinizsə, o ayrı məsələdir”, - deyə o qeyd edib.

