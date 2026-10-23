Salyan rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsində xəsarət alan dörd nəfərin vəziyyəti açıqlanıb.
Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-dən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, Salyandakı avtomobil qəzası nəticəsində xəsarət alan 4 nəfər (2 qadın, 2 kişi) oktyabrın 23-də saat 15:20 radələrində Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.
Müxtəlif bədən xəsarətləri alan pasiyentlərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda onların müalicələri müvafiq şöbələrdə davam etdirilir, 2 nəfərin vəziyyəti stabil, digərlərinin isə orta ağır qiymətləndirilir.
15:51
Salyanda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və yaralananlar var.
Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, avtoqəza rayonun Qırxşıraq kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, hadisədə bir nəfər ölüb, üç nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.