Türkiyə yığmasının “Real Madrid”də çıxış edən gənc futbolçusu Arda Gülər karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mançester Yunayted” istedadlı futbolçunu heyətinə cəlb etməyə çalışır.

Ardanın keçidinə 60 milyon avro xərcləməyə hazır olduqları bildirilir.

