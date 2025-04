“Qalatasaray”ın Osimhen xəyalı bitdi - Bu klubu seçdi

"Qalatasaray"da icarə əsasında oynayan “Napoli”nin futbolçusu Viktor Osimhen seçimini edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun karyerasını İngiltərədə davam etdirəcəyi iddia edilib. “Africafoot”da yer alan xəbərə görə, Viktor Osimhen “Mançester Yunayted”ə transfer olacaq. Tərəflərin müqavilə imzaladığı irəli sürülür. Sözügedən xəbərdə bildirilir ki, bu barədə futbolçuya yaxın mənbələr məlumat verib.

Qeyd edək ki, “Napoli” Viktor Osimhen üçün 75 milyon avro tələb edir. “Qalatasaray”ın futbolçunu klubda saxlamaq istədiyi irəli sürülmüşdü. Lakin Viktor Osimhenin seçiminin İngiltərə olduğu və digər təklifləri rədd etdiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

