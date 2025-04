"Real Madrid"in yarımmüdafiəçisi Luka Modriç futbol klubu alır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Modriç Çempionşip təmsilçisi "Suonsi Siti"nin səhmlərinin bir hissəsini alacaq. Bildirilir ki, tərəflər artıq razılığa gəliblər. "Suonsi Siti" hazırda Çempionşipdə 12-ci yerdədir. Komanda 42 oyundan sonra 54 xal toplayıb.

