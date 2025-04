Türkiyədə ana müxalifət partiyasının növbədənkənar qurultayı keçirilir.

Metbuat.az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, qurultayda Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) sədri postuna seçki olub.

Özgür Özəl yenidən CHP sədri seçilib.

