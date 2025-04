Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarda əldə etdiyi təcrübəni müdafiə sənayesindəki işlərə sərf edən Rusiya, döyüş meydanında əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olacaq uğur əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Moskvadan idarə olunan PUA ilə ilk dəfə qondarma “Donetsk xalq respublikası”nın Çasov Yar şəhərindəki obyektləri hədəfə alıb. Bildirilir ki, “Ovod” adlı PUA Ukrayna ordusunun Çasov Yardakı obyektini məhv etməyi bacarıb. Məlumata görə, PUA paytaxt Moskvanın “Moskva Siti” kompleksində yerləşən operator tərəfindən idarə edilib. PUA uçuş nöqtəsindən hədəfə qədər 11 kilometrdən çox məsafə qət edərək hədəfi uğurla zərərsizləşdirib.

“Orbita” sisteminin tərtibatçıları bildirib ki, yeni sistemi dünyanın istənilən yerindən əmrlər verərək PUA ilə bombardmanlar həyata keçirə bilər.

