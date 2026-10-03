Bəzi insanlar ətrafındakı hər kəsin qayğısına qalır, onların problemlərini öz dərdlərindən üstün tutur. Dostunun çətinliyini öz çətinliyi kimi qəbul edir, ailə üzvlərinin rahatlığı üçün öz istəklərindən vaz keçirlər. Astroloji inanclara görə, bəzi bürclərin nümayəndələri bu xüsusiyyəti ilə daha çox seçilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, astroloji yozumlarda başqalarını özündən əvvəl düşünən və yaxınlarının ehtiyaclarına həssas yanaşan 4 bürc fərqləndirilir. Onlar çox vaxt yorulduqlarını, incidiklərini və ya köməyə ehtiyac duyduqlarını gizlədirlər.
Xərçəng
Xərçəng bürcü ailəsinə və yaxınlarına bağlılığı ilə seçilir. Sevdiyi insanların xoşbəxtliyi onun üçün çox vaxt öz rahatlığından daha önə keçir. Kiminsə problemi varsa, onu həll etmək üçün əlindən gələni edir. Bəzən isə bu qayğıkeşlik öz ehtiyaclarını arxa plana keçirməsinə səbəb olur.
Balıqlar
Balıqlar həssas və empatiya qabiliyyəti güclü olan bürclərdən biri kimi təqdim edilir. Qarşısındakı insanın hisslərini tez anlayır və onun ağrısını öz daxilində hiss edə bilir. Buna görə də dostlarının və yaxınlarının problemlərinə biganə qalmırlar. Başqalarına dəstək olmaq üçün öz planlarından belə imtina etməyə hazır olurlar.
Tərəzi
Tərəzi bürcü münasibətlərdə harmoniya yaratmağa çalışması ilə tanınır. Ətrafındakı insanların rahatlığı onun üçün önəmlidir. Mübahisə yarananda çox vaxt ilk addımı atan tərəf olur. Bəzən sülhü qorumaq üçün öz istəyindən və haqlı olduğunu düşündüyü məsələdən belə geri çəkilir.
Qız
Qız bürcü qayğısını daha çox əməli şəkildə göstərir. Yaxınlarının ehtiyacı olan zaman onların yanında olmağa və problemi həll etməyə çalışır. Öz yorğunluğunu çox vaxt dilə gətirmədən başqalarına kömək etməyə davam edir. Buna görə də ətrafındakı insanlar onu etibarlı və məsuliyyətli biri kimi qəbul edirlər.