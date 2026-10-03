Metronun "Avtovağzal" stansiyasında kişi vəfat edib.
Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə günorta saatlarında baş verib.
Belə ki, stansiyanın platformasında ahıl yaşlı bir sərnişinin qəfil halı pisləşib. Dərhal bütün müvafiq tədbirlər görülüb, o cümlədən təcili tibbi yardım xidməti çağırılıb.
Bakı Metropliteni QSC hadisəni təsdiq edib:
“Təəssüf hissi ilə bildiririk ki, sərnişinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən tədbirlər görülür”.