Bu ilin sentyabrın 1-nə Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi (M3 aqreqatı) 54 milyard 978 milyon manat təşkil edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) məlumat yayıb.
Bu, avqustun 1-i ilə müqayisədə 2 %, ilin əvvəlinə nisbətən 10,3 %, 2025-ci ilin sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 15,1 % çoxdur.
O cümlədən, manatla pul kütləsi (M2 aqreqatı) 44 milyard 416,6 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 1,3 %, ilin əvvəlinə nisbətən 10 %, ötən ilin sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 20,7 % çoxdur.
Hesabat tarixinə tələbli depozitlər (M1 pul aqreqatı) 34 milyard 212,2 milyon manat təşkil edib ki, bu da, aylıq müqayisədə 1,7 %, ilin əvvəlinə nisbətən 6,3 %, 2025-ci ilin sentyabrın 1-i ilə ilə müqayisədə 17,5 % çoxdur.
Sentyabrın 1-nə banklardan kənarda olan nağd pul kütləsi (M0 aqreqatı) isə 19 milyard 166,8 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 0,02 % az, ilin əvvəlinə nisbətən 6,8 %, ötən ilin sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 13,9 % çoxd