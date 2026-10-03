1993-cü il oktyabrın 3-ü Azərbaycanın müasir tarixində mühüm yer tutan günlərdən biridir. Həmin gün keçirilən prezident seçkilərində xalqın böyük əksəriyyətinin səsini qazanan Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilib.
Metbuat.az xatırladır ki, bu tarixi hadisə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsindən sonra olduqca mürəkkəb siyasi və ictimai proseslərin yaşandığı bir dövrə təsadüf edirdi. Ölkədə siyasi böhran, iqtisadi çətinliklər və hərbi qarşıdurma şəraiti hökm sürür, dövlətçiliyin qorunması ilə bağlı ciddi təhlükələr mövcud idi.
Belə bir vəziyyətdə Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanın sonrakı tarixində mühüm mərhələnin başlanğıcı oldu.
1993-cü ilin həlledici hadisələri
1993-cü ilin iyununda ölkədə yaranmış ağır siyasi vəziyyət fonunda Heydər Əliyev Bakıya dəvət edildi. İyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilən Heydər Əliyev iyunun 24-dən prezident səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başladı.
Həmin dövrdə əsas məsələlərdən biri ölkədə sabitliyin təmin edilməsi və dövlət idarəçiliyinin möhkəmləndirilməsi idi. Milli Məclisin iyunun 23-də qəbul etdiyi qərarla prezident səlahiyyətləri Ali Sovetin sədri Heydər Əliyevə həvalə edildi.
Avqustun 29-da keçirilən referendumdan sonra prezident seçkilərinin keçirilməsi qərara alındı. Seçkilərdə Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasını, Kərrar Əbilov Vahid Azərbaycan Partiyasını, Zakir Tağıyev isə “Hümmət” Partiyasını təmsil edirdi.
Xalqın seçimi
1993-cü il oktyabrın 3-də keçirilən prezident seçkilərində seçicilərin 97,7 faizi iştirak edib. Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Heydər Əliyev səslərin 98,8 faizini toplayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilib. Bununla da o, müstəqil Azərbaycanın üçüncü Prezidenti olub.
Prezident Kitabxanasının məlumatına görə, səsvermədə iştirak edən 3 milyon 966 min 327 seçicidən 3 milyon 919 min 923 nəfəri Heydər Əliyevə səs verib.
Oktyabrın 6-da Mərkəzi Seçki Komissiyası Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildiyini rəsmən qərara alıb. Oktyabrın 10-da isə “Respublika sarayı”nda onun andiçmə mərasimi keçirilib.
Yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcı
Heydər Əliyevin Prezident seçilməsi ilə Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində yeni mərhələ başladı.
Ölkə qarşısında dayanan əsas vəzifələr dövlət müstəqilliyinin qorunması, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, iqtisadiyyatın bərpası, dövlət institutlarının gücləndirilməsi və Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsi idi. Prezidentin rəsmi internet səhifəsində də Heydər Əliyevin milli inkişaf strategiyasının əsas istiqamətləri sırasında müstəqil dövlət quruculuğu, təhlükəsizliyin və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, iqtisadiyyatın bərpası, demokratik inkişaf və beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi qeyd olunur.
1995-ci il noyabrın 12-də müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının ümumxalq səsverməsi ilə qəbul edilməsi dövlət quruculuğu prosesinin mühüm nəticələrindən biri oldu. Əsas Qanunun qəbul edilməsi ölkənin siyasi, hüquqi və institusional inkişafı üçün möhkəm baza formalaşdırdı.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət sonrakı illərdə Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə və dövlət institutlarının möhkəmlənməsinə istiqamət verdi.
Tarixi irs
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışı və oktyabrın 3-də Prezident seçilməsi müasir Azərbaycan tarixinin mühüm dönüş nöqtələrindən biri kimi qiymətləndirilir.
Ulu Öndərin müəyyən etdiyi dövlətçilik və inkişaf strategiyası sonrakı dövrdə Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrildi.
Bu gün 3 oktyabr tarixi Azərbaycan xalqının öz dövlətçiliyinin taleyində mühüm seçim etdiyi günlərdən biri kimi xatırlanır. Həmin seçkidən sonra ölkənin qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri müstəqilliyin qorunması və möhkəmləndirilməsi, güclü dövlət institutlarının yaradılması və Azərbaycanın davamlı inkişafının təmin edilməsi oldu.