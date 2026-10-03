Oktyabr ayı bəzi bürclər üçün maliyyə baxımından uğurlu keçəcək. Gözlənilən ödənişlər, yeni iş təklifləri və əlavə gəlir imkanları onların maddi vəziyyətinə müsbət təsir göstərə bilər.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşacağı ehtimal olunan 4 bürc müəyyənləşib.
Buğa
Buğa bürcünün nümayəndələri oktyabrda zəhmətlərinin bəhrəsini görə bilərlər. Əvvəlki işlərə görə gözlənilən ödəniş, maaş artımı və ya gözlənilməz qazanc gündəmə gələ bilər. Xüsusilə ayın ikinci yarısında onların maliyyə vəziyyətində müsbət dəyişikliklər gözlənilir.
Şir
Şirləri yeni qazanc imkanları gözləyə bilər. İş həyatında əlavə məsuliyyət, yeni layihə və ya uzun müddətdir üzərində çalışdıqları təşəbbüs gəlir mənbəyinə çevrilə bilər. Fürsətləri vaxtında dəyərləndirmək vacib olacaq. Bununla yanaşı, plansız xərclərdən çəkinmələri tövsiyə edilir.
Tərəzi
Tərəzilər üçün oktyabr maliyyə baxımından dinamik keçə bilər. Onlar gözlənilən ödənişlər, yeni müqavilələr və iş əlaqələri ilə bağlı sevindirici xəbərlər ala bilərlər. Maddi çətinlik yaşayan Tərəzilər büdcələrini yenidən nəzərdən keçirərək vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq imkanı qazana bilərlər.
Oğlaq
Oğlaqlar planlı və intizamlı fəaliyyətlərinin nəticəsini görə bilərlər. Yeni iş təklifi, vəzifə artımı və ya əlavə qazanc imkanı yarana bilər. Əvvəlki dövrlərdə atdıqları addımların nəticə verməsi onların maliyyə baxımından daha rahat vəziyyətə gəlməsinə şərait yaradacaq.