Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda sahibkarlıq subyektlərinin sayı açıqlandı

Bu ilin 1 aprel tarixinə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında fəaliyyət göstərən mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin sayı 5 282, fərdi sahibkarların sayı isə 95 875 olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

Sözügedən tarixə Qarabağ iqtisadi rayonunda 4 042 mikro, 199 kiçik, 85 orta və 12 iri sahibkarlıq subyekti qeydə alınıb. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda 870 mikro, 50 kiçik, 20 kiçik və 4 iri sahibkarlıq subyekti fəaliyyət göstərib.

Ayın əvvəlinə Qarabağ iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarların sayı 89 450, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda isə 6 425 olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.