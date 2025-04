Zəngəzur dəhlizinin tikintisi tamamlanır. Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd yolunun inşası üzrə işlərin 93 faizi yerinə yetirilib.

Metbuat.az AzTV-yə istinadən xəbər verir ki, yolun uzunluğu 150 kilometrə yaxındır. Layihə çərçivəsində 261 boru, 55 alt keçid və 28 körpü inşa edilir. Yol boyunca 3 tunel də tikilir. Bu layihə regionda iqtisadiyyatın inkişafını sürətləndirmək və strateji əlaqələri gücləndirmək üçün mühüm vasitə olacaq.

Bu barədə daha ətraflı AzTV Xəbərdə təqdim olunan süjetdə:

