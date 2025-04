İranda zəlzələ olub.

Metbuat.az “Mehr”ə istinadən xəbər verir ki, yerli vaxtla saat 10.17-də Fars əyalətinin Lamerd şəhərində 4 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Zəlzələniin ocağı 9 km dərinlikdə yerləşib.

Dağıntı və tələfat barədə məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.